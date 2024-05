Sista, da una osservazionde del mondo d'oggi nasce Formiche: il video

Siamo come formiche, la felicità in coda alle scadenze. "Formiche" nasce come osservazione del mondo di oggi. E' una ribellione rispetto alla qualità della vita attuale e della quotidianità dell'uomo moderno, se tutto questo puntare in alto, la corsa al successo, la competitività, il compromesso affettivo, l'assenza in virtù della produzione , serve davvero a fare di noi creature felici oppure è solo una perdita di vita , giorni e ore rubate da azioni inutili, direzioni sbagliate, promesse ingannevoli di un paradiso che è più in basso, se solo spostassimo gli occhi dal sole. Troppo spesso ci troviamo immersi in un vortice di stress e di ansie, dove il tempo dedicato alle relazioni affettive e alla produzione di benessere personale è sacrificato sull'altare dell'efficienza e della produttività.



Ci chiediamo se davvero tutto questo ci renda felici, se vale la pena sacrificare la nostra esistenza per inseguire un benessere che forse non ci porterà mai soddisfazione. Forse il vero paradiso risiede in piccole cose, nel tempo trascorso con le persone care, nei momenti di relax e di contemplazione della bellezza che ci circonda. Ribellarsi a questa frenesia significa intraprendere un viaggio interiore alla ricerca di un equilibrio tra le nostre esigenze personali e il ritmo frenetico imposto dalla società. Significa riscoprire il valore della lentezza, della riflessione e della semplicità. Solo così potremo davvero trovare la nostra personale felicità, lontano dalle false promesse di una società consumistica e alienante.



Il Videoclip è ambientato in una nota fabbrica di manichini di alta moda, corpi, mani , volti perfetti pronti per le vetrine , misure di una perfezione che non esiste, ma che tutti cercano, per che cosa? E mentre siamo "in fila come formiche , squali di mattina e poi la sera cani in cerca di carezze" mi sono chiesta troppe volte se "siamo vivi veramente". Così uno dei manichini riesce a fuggire "imperfetto", scappa dalla catena di montaggio del conformismo , spezza il processo di completamento. "Perché desiderare troppo ha conseguenze". Perché la vita di oggi non è che correre a ritmi impazziti, accumulando più sicurezze possibili, rincorrendo una perfezione fasulla, in fila perché non esistono più desideri diversi, tutti in coda nella stessa corsia del successo.



E allora siamo come "formiche", unite dalla stessa fame, dallo stesso desiderio che però rende infelici tutti, non vince nessuno. Siamo così indaffarati ad accumulare per paura dell’inverno che non siamo più capaci di vivere una giornata di sole, alla fine della quale la vera domanda dovrebbe essere: "dimmi amore sei felice?". L’unica salvezza è fuggire dalla fabbrica e accorgersi improvvisamente di quanta bellezza c’è nell’accettare di essere imperfetti di fronte alla vita. "Per me è importante".