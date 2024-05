I Linkin Park si sono presi una pausa dalle scene dopo la tragica morte del frontman Chester Bennington (FOTO), che si è tolto la vita nel 2017 all'età di 41 anni. Ma, secondo Billboard, ora sarebbero pronti a tornare.

I Linkin Park e le voci di una cantante donna

Secondo quanto riportato da diverse testate, VME Music starebbe accettando offerte per un potenziale tour dei Linkin Park e per portare il gruppo nei principali festival del 2025. La band - attualmente composta da Mike Shinoda, Brad Delson e Dave Farrell - non ha ancora confermato chi prenderà il posto del defunto Chester Bennington. Tuttavia, secondo alcuni voci, sarebbe in cerca di una cantante donna. A confermarlo è anche Jay Gordon degli Orgy che, al programma radiofonico Wired in the Empire, ha detto: "Sono ragazzi fantastici, e ovviamente una grande band. Sarà dura senza Chester, ma vedremo. Ho sentito che adesso hanno una cantante donna". In seguito, per la verità, ha negato tutto. O meglio, ha detto che i suoi commenti sono stati decontestualizzati, e che non sa niente di tutto ciò.