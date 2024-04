Seravezza Blues Festival 2024, sono gli Incognito i primi headliner

Saranno gli Incognito i primi headliner del Seravezza Blues Festival il 22 luglio 2024 nel parco del Palazzo Mediceo di Seravezza, nell'unica data toscana del tour europeo della band inglese. Una serata evento con la band pioniera dell'acid jazz mondiale, che da quasi mezzo secolo fa cantare e ballare intere generazioni con spettacoli originali, coinvolgenti e ricchi di sorprese.



Un gruppo che in 45 anni si è costantemente evoluto, nella formazione e nel sound, restando tuttavia sempre fedele alla grandissima qualità che contraddistingue ogni sua esibizione. Gli Incognito infatti sono riusciti a coniugare l'enorme popolarità delle loro canzoni - una fra tutte la super-hit Don't you worry about a thing, con l'immagine di una band qualitativamente superiore. Formula che ha contribuito ad un successo rimasto intatto nel tempo in ogni angolo del globo.