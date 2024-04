Maceo Parker - Shake Everything you've got

Maceo Parker è per me la sorgente di tutto. Ha dato il là a un movimento che ha avuto inizio con James Brown e i JB's, per poi culminare con i Parliament-Funkadelic. Il suo suono unico e i suoi numerosi progetti sono una fonte costante di ispirazione per l'intero movimento musicale, affascinando sia gli appassionati che gli artisti.

James Brown - I Got You (I Feel Good)

Adoro James Brown, il padrino del funk, lui ha inventato il groove, non si può dire di più. Ancora oggi, capace di far ballare chiunque. La sua attualità è imbarazzante, superiore a qualsiasi pezzo di EDM odierno.

David A. Stewart - Lily Was Here ft. Candy Dulfer

Ho ascoltato questo brano fin da bambino... forse è stata la prima vera musica che ho sentito. Il suono del sassofono mi ha avvolto, lasciandomi completamente affascinato. Candy inoltre era anche bellissima. Era come se ci fosse un incantesimo in quell'aria, e ora eccomi qui, ancora affascinato dal potere della musica.

Whitney Houston - I Will Always Love You

Questo fa sicuramente parte della mia vita, mia sorella suonava questa traccia tutto il giorno quando eravamo bambini ed nel brano c'è forse uno dei più grandi assoli di sassofono della musica pop, quello suonato da Kirk Whalum. Che ricordi fantastici!

George Michael - Careless Whisper

Chi avrebbe mai immaginato che in questo brano, che rappresenta la perfezione del pop moderno, il vero protagonista sarebbe stato il sax di Steve Gregory, che suona il riff che lo caratterizza?

Pink Floyd - Shine On You Crazy Diamond

Nei Pink Floyd, che sono sinonimo di innovazione a 360 gradi, il sassofono suonato da Dick Parry ha contribuito enormemente a creare atmosfere uniche in brani iconici come questo. Inoltre, il modo in cui trattano il suono e la texture, è qualcosa di incredibile. Ma, se vogliamo vederla fino in fondo nei Pink Floyd c’e molto Coltrane o Charlie Parker, molto Cool Jazz, e perché no anche Ornette Coleman. Basta ascoltare attentamente la parte finale di Shine per capirlo. Sono stati veri pionieri.

Lenny Kravitz - Let Love Rule

Quando si parla di Lenny... Lenny è Lenny, e nessuno può essere Lenny come lo fa Lenny. Anche se si tratta di arrangiare la parte di Sax di Karl Denson. Fine della storia.

The Rolling Stones - Brown Sugar

Qui ci troviamo di fronte a un altro sassofonista unico che ha plasmato profondamente il suono degli Stones negli anni '70: Bobby Keys. È stato un giorno davvero triste per me quando ho appreso della sua scomparsa.

Earth, Wind & Fire - Fantasy

Per me, la miglior sezione fiati mai registrata in assoluto, parte di quel suono degli anni '70 assolutamente incredibile, un insieme di strumenti e suoni di energia positiva. Fantasy degli Earth, Wind & Fire con i Phoenix Horns cattura perfettamente quell'energia e quel ritmo irresistibile. E al centro di tutto, l'importanza di Don Myrick nell'arrangiamento dei fiati è evidente: la sua maestria nel sax aggiungeva un tocco unico e indimenticabile, trasformando ogni brano in un'esperienza musicale straordinaria.

Laurent Garnier - The Man With The Red Face

La dimostrazione che il sax nella sua totale contemporaneità è il fil rouge che accompagna la musica al di là dei generi, in questo caso in un caposaldo della techno. Ancora oggi puoi sentirlo nei set live dei DJ, è un vero classico! E chi altro se non Philippe Nadaud, il sassofonista dietro il rivoluzionario "The Man with The Red Face" di Laurent Garnier, a dare vita a questa fusione di elettronica e sassofono?