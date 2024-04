La scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Pesaro

Il gruppo bergamasco arriva alla Vitifrigo di Pesaro: martedì 23 e mercoledì 24 aprile. La scaletta non è stata ufficializzata, ma è possibile che non si discosti molto dalla setlist delle date precedenti

Prosegue il tour dei Pinguini Tattici Nucleari in giro per l'Italia. Due le date in programma a Pesaro, il 23 e 24 aprile. Sede del concerto, la Vitifrigo Arena.

I Pinguini Tattici Nucleari a Pesaro

La carriera inarrestabile della band bergamasca continua, ma per Riccardo Zanotti e i suoi compagni, i numeri sono solo una parte del quadro. Sì, sono consapevoli della loro importanza, ma la vera essenza risiede nei brani. Il rischio di concentrarsi troppo sui numeri è che diventino un'arma a doppio taglio: li apprezziamo quando sono favorevoli, ma possono diventare motivo di preoccupazione quando non lo sono più. La priorità di Pinguini Tattici Nucleari è fare musica, divertire e emozionare il pubblico. Nel loro tour Non perdiamoci mica di vista / Fake news indoor tour 2024, non si limitano a esibirsi: offrono una narrazione che va oltre le semplici canzoni. Per Riccardo Zanotti, assistere a una sequenza di brani senza contesto e senza spiegazioni è noioso e priva l'arte di significato. Ecco perché, sul palco, oltre alla musica, ha scelto di condividere le parole del poeta palestinese Mahmoud Darwish.