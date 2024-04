Snowland Livigno Music Festival, dal 25 al 27 aprile: il programma

SNOWLAND LIVIGNO MUSIC FESTIVAL è pronto a partire e svela la line up completa della prossima edizione, che si terrà da giovedì 25 a sabato 27 aprile 2024 nella splendida cornice di Livigno (SO). Ad aprire il Festival giovedì 25 aprile saranno Alok, Articolo 31, Edmmaro e Maddix. Alle loro esibizioni si aggiungeranno quelle di D-Nill, Frank Van Janek, In-Style e PRZI.



Venerdì 26 aprile sarà invece la volta degli headliners Deborah De Luca e Paco Osuna, le cui performance saranno anticipate da quelle di Doctum, Frenzy e Ricky Le Roy. A scaldare il pubblico del Festival sabato 27 aprile saranno infine Anna, Artie 5ive, Morten e Nervo. Sul palco anche D-Nill, Marnik, Reygel, Rudeejay e SLVR.



SNOWLAND LIVIGNO MUSIC FESTIVAL è un evento unico in Italia, che unisce le vibrazioni della musica all’energia della montagna. In località Passo Eira, a 2208 m di quota, a bordo delle piste da sci, tra tramonti e panorami mozzafiato, si esibiranno alcuni tra i più apprezzati artisti di musica elettronica e hip hop, sia del panorama italiano che internazionale.



A ospitare l’edizione 2024 di SNOWLAND LIVIGNO MUSIC FESTIVAL sarà nuovamente Livigno, tra le mete sciistiche italiane più rinomate. Il perfetto cocktail tra bellezza del paesaggio alpino, piste innevate, snowpark, shopping e gastronomia. Un unico grande palco che in tre giorni, dalle ore 14.00 alle ore 23.00, intratterrà i partecipanti con tanta musica e divertimento. La festa continuerà poi all’Alpen Resort, dove ogni sera, a partire dalla mezzanotte, si svolgeranno gli after party che faranno scatenare fino all’alba. Si inizierà giovedì 25 aprile con il Radio 105 Official After Party. Venerdì 26 aprile la consolle sarà invece nelle mani di Franchino & Ricky Le Roi, 00ZICKY e Pintori. Degna conclusione del Festival la daranno infine, sabato 27 aprile, i dj set di Merk & Kremont, Edmmaro, D-Nill, Ernesto De Simone e Reygel.



SNOWLAND LIVIGNO MUSIC FESTIVAL è un evento in partnership tra Bivio Life, NAMELESS FESTIVAL e Livigno. RADIO 105 è la radio ufficiale.