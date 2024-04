Carlo Bonnici, in fuga dal conformismo con Musica e Follia: il video

Il videoclip di “Musica e Follia”, il mio secondo brano in uscita sui principali stores digitali e nelle radio, è diretto dal regista Riki Bonsignore e si concentra su due storie parallele, ciascuna interpretata da talentuosi artisti: la prima storia segue il percorso di un fiorista di giorno, che di sera si trasforma in una vibrante drag queen di nome Violetta, interpretata magistralmente da Massimiliano Sartori. Ho voluto proprio questo tipo di narrazione coinvolgente per accompagnare per mano lo spettatore attraverso il viaggio personale di un uomo che trova la libertà di esprimere la sua autentica identità attraverso l'arte della trasformazione e della performance. Violetta rappresenta quindi un simbolo di coraggio e autenticità, illuminando il significato più profondo ed intimo del brano “Musica e Follia”. Nella seconda storia invece con il regista ho voluto fare un salto nel mondo di un pittore, interpretato da Giuseppe Farruggello, il cui dipinto manifesta la sua follia interiore. Il quadro infatti prende vita, rivelando i pensieri e le emozioni del pittore stesso attraverso colori e forme che danzano sulla tela.

Quando ho scritto il brano, ho cercato in maniera sensibile e delicata, ma nello stesso tempo intensa, di raccontare appunto la storia di un uomo che cerca di evadere dal conformismo che lo circonda e che oscura il suo essere, per trovare la sua serenità attraverso il suo sogno più grande: l’arte! Lavorare di arte, in effetti sono diventate parole ritenute folli dalla massa, dal pensiero sociale attuale, incanalati nell’idea ottusa del solito posto fisso, senza lasciare spazio alla propria libertà e identità, unicità.

“Musica e Follia” è stato prodotto da Simone Bertolotti, produttore artistico dei più grandi cantanti del panorama italiano, tra cui Marco Mengoni, Elisa, Laura Pausini, Ermal Meta, Arisa, Giusy Ferreri, Bugo e molti altri. Inoltre, al brano hanno collaborato musicisti importanti, tra cui Andrea Torresani (bassista di Vasco Rossi) ed Emiliano Bassi (batterista di Ermal Meta). Avere avuto il loro supporto ha favorito notevolmente la realizzazione dell’intero progetto e il risultato finale. Rendere il più fruibile possibile la canzone con una veste musicale di tendenza e di grande qualità ovviamente ha aiutato la divulgazione del brano stesso e i messaggi in esso contenuti.

Nel videoclip è narrata quindi la storia della vita di un uomo che grazie alla sua sincera espressione d’essere trova la propria libertà e ciò è il messaggio che più desidero trasmettere: un messaggio di coraggio e cerco da tanti anni di trasmetterlo con passione e sacrificio, tentando di fare nella mia vita ciò che amo e che mi rende felice, lasciando da parte il giudizio della massa.

Nel videoclip di “Musica e Follia” ha partecipato anche l'imprenditrice di sidecar, Eleonora Izzo, che ha contribuito ulteriormente a rendere l'atmosfera del video ancora più intrigante e originale.

Queste storie interconnesse cercano di interpretare quindi in modi diversi le molteplici sfaccettature della canzone. In fin dei conti ho esplorato il tema della musica come espressione dell'anima umana, attraverso il prisma della trasformazione personale e dell'esplorazione dell'arte e della follia.