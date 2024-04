Gheri, sconfinatezza e amore fanno suonare La Radio: il video

La Radio è il nuovo singolo estratto dal mio nuovo disco di rock ballad dal

titolo Lullaby ed in coerenza con il mio stile sono presenti le note del folk

americaneggiante ed i sapori del Midwest. In questo pezzo musicale mi sono concentrato soprattutto su due concetti chiavi: la sconfinatezza e l'amore. L’idea del montaggio video, girato da Francesco Di Cicco e Lookmyart Event, nasce dall’esigenza di accompagnare testo e musica con immagini e scene che rappresentino un grande senso di libertà, con ampi spazi, paesaggi mistici e caldi allo stesso tempo.



Ho pensato a scene caratterizzate da confini lontani e grandi profondità, per donare una sensazione di pace e di calma nella quale l’ascoltatore è invitato ad assaporare e dare rilievo alle parole del testo. L’ascolto del testo è per me prioritario ed è fondamentale non offuscarne il significato con scene fuori contesto. Testo e contesto, dunque, alla base della mia rappresentazione scenica: cieli ampi, acqua, elementi di solitudine e riservatezza ed una ragazza dalla bellezza semplice e pulita

che corona il tutto con grande naturalezza. La Radio usa un linguaggio cinematografico, cinematico, viaggia per immagini e racconta di quell’istante in cui ascoltando musica alla radio rievochiamo un amore passato che non è mai del tutto svanito ma rimane nelle nostre tasche come una bella esperienza. Di proustiana memoria.



Sconfinatezza e amore sono due rappresentazioni mentali strettamente collegate tra loro. Con la sconfinatezza intendo comunicare la vastità incommensurabile di

tutto quello che ci circonda, dalla natura all'universo, agli enti abitanti in ogni angolo dell’infinito, come qualcosa di non riducibile alla cosificazione determinante della ragione, ma come continuo cambiamento ed espressione innovativa che sfugge alla nostra conoscenza, regalandoci ogni giorno un sentimento irrazionale che ci fa sentire vivi. Questa rappresentazione mentale della sconfinatezza è ben visibile nel

video mediante l’immagine di terre che non danno a vedere un confine e i

cavalli liberi di correre selvaggiamente in questi spazi. L'Amore, come ci insegnano anche le filosofie più antiche, si presenta anche nelle sue vesti di armonia e salvatrice. Armonia nel senso di forza regolatrice dell’universo, delle relazioni tra me e l’altro, tra l’Io e il Tu. La radio fa da sottofondo a questo momento che pian piano si illumina di questa speranzosa luce del mattino.