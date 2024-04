Coachella 2024, l’artista del giorno: Victoria Monét

Stop all’odio, stop al genocidio: Victoria Monét lo urla dal palco di Coachella, prima di intonare il suo brano Stop (Askin’ Me 4Shyt). Una voce importantissima, soprattutto oggi, soprattutto alla luce di ciò che sta accadendo in Medio Oriente in questi ultimi giorni. In questo primo fine settimana è lei la prima artista ad alzare la voce, attraverso la musica, uno degli strumenti più forti a nostra disposizione. Il racconto della nostra inviata a Indio

Stop all’odio, stop al genocidio: Victoria Monét lo grida dalla Mojave Tent di Coachella. Chiede di porre fine a tutto ciò che non funziona nella nostra vita, quello che non va bene, poi inizia a cantare il brano Stop (Askin’ Me 4Shyt), in cui spiega perché bisogna dire basta, e a cosa. Victoria Monét è un’artista che parte da lontano e che, per arrivare dove si trova oggi, ha lavorato duramente. E sa cosa vuol dire lottare per realizzare un sogno.

Il percorso artistico, la ferrea volontà di realizzare i sogni

Nome d’arte di Victoria Monét McCants, la cantautrice ha da poco vinto il suo primo Grammy Award come Miglior Artista Emergente: “Mi rivolgo a chi ha un sogno, e vi chiedo di prendermi come esempio. Le mie radici sono cresciute sottoterra, e sono state invisibili per molto tempo. Stanno germogliando oggi, ed è quello che sto facendo anch’io” ha detto ricevendo il suo primo Grammy Award lo scorso febbraio. Emozionata, ha ricordato parte della sua storia artistica che, giorno dopo giorno, la sta portando in alto.