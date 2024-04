La possibile scaletta del concerto di Fulminacci a Napoli

Il breve tour primaverile di Fulminacci è completamente sold-out, ed è il preludio al tour estivo che - dal 3 luglio al 5 settembre - lo porterà nelle piazze di tutta Italia. L'appuntamento, venerdì 12 aprile, è alla Casa della Musica - Federico I di Napoli.

Fulminacci in tour

Sul palco, con Fulminacci, ci sono sette musicisti. Il risultato? Uno spettacolo suonato e ballato, divertente e scenografico. "Esprimermi in modo fisico mi ha aiutato, nessuno di noi ha mai ballato, non siamo ballerini, ma mi trovo a mio agio nell’estremo", ha raccontato a Cosmopolitan il cantatutore. Per lui, il tour è come una gara sportiva: mangia bene, non fa tardi, prova a stare in equilibrio. Ha paura prima di salire sul palco, poi corre, si diverte e dialoga con il pubblico, in modo diverso in ogni città. In scaletta, un viaggio musicale lungo 27 brani, dagli esordi nel 2019 con Borghese in Borghese ad oggi. Nella parte centrale, tre canzoni d'amore, una per ogni album pubblicato. E, alla fine, quella Santa Marinella intonata a Sanremo.