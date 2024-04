Taoma invita ad amare liberamente in Anche Così: il video

“Anche così” è un invito ad amarsi liberamente, senza dover imporre il proprio modo di vivere all’altra persona, è un inno alla libertà personale e contro il sentimento di possessività. Io di solito mi apro abbastanza facilmente, tendo a non riuscire a contenere le mie verità interiori, ma vivendo ho capito che non è così per tutti. Dedico questo brano a tutte le persone che si sono sentite in qualche modo violate nella propria intimità e che desiderano solo di essere amate così per quello che sono, senza dover per forza cambiare a causa delle imposizioni dell’altro. Credo fermamente che l’amore vero sia tale solo quando viene accompagnato dall’accettazione, la fiducia e il perdono, che sia verso noi stessi o un’altra persona.



Questo video rappresenta la ricerca di un'identità lungo un cammino dorato, un tentativo di dare significato alle proprie azioni e comportamenti durante un viaggio verso un tramonto dorato. Ho immaginato il protagonista mentre cerca di convincere la sua compagna a sentirsi libera ed accettata nella sua naturalezza e diversità. Insieme, ammirano il tramonto, consapevoli che domani porterà con sé altri nodi da sciogliere, una rinnovata ondata di incertezza. Nel brano e attraverso le immagini ho cercato di esprimere un altro concetto che mi è particolarmente a cuore, ovvero che non se non si va bene all'altra persona per quello che si è, non c'è davvero nulla di sbagliato a separarsi e intraprendere ognuno la propria strada. Se da una parte è giusto scendere a compromessi per amore ed essere disposti a cambiare per l’altro, dall'altra credo che obbligarsi a mentire a se stessi sia una delle cose peggiori che si possa fare. A volte l'amore vero richiede di combattere, altre volte di lasciarsi

liberi di volare verso il proprio orizzonte.



Poichè “Anche così” è un brano che mi sta particolarmente a cuore, ho affidato la direzione e produzione del video a un grande professionista e amico: Andrea "Jako" Giacomini, in arte VONJAKO, pluripremiato regista e fotografo di Los Angeles. Insieme ci è venuto naturale ambientare le riprese in un luogo molto speciale, legato alla mia infanzia: le spiagge di Marina di San Nicola, vicino a Roma. L’intero processo di creazione del brano e del video è stata un’esperienza indimenticabile, sono davvero fiero di questo progetto che non vedo l'ora di continuare a condividere con il

mondo. Nel frattempo spero riusciate a godervi e immedesimarvi con quello che ho cercato di esprimere in “Anche Così”. Mi raccomando, amate, amatevi e lasciatevi amare liberamente. Questo brano per me è un inno all’accettazione e alla libertà personale, anche quella di non condividere per forza tutto quello che ci si porta dentro. Non è un invito alla condivisione forzata bensì alla celebrazione della bellezza, la fragilità e la forza che risiede ei nostri angoli più intimi. Siete perfetti anche con le vostre follie e cicatrici, siete grandi Anche Cosí.