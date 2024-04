Lizzo non lascerà il mondo della musica

Musica

In attesa della notte dei premi più importanti dell'industria della musica, ripercorriamo i momenti moda più memorabili delle edizioni dei Grammy dal 2015 ad oggi: da Ariana Grande a Lady Gaga passando per Cardi B, Beyoncé ed Harry Styles a cura di Vittoria Romagnuolo

Harry Styles, star di primo piano ai Grammy Awards 2023, ha confermato la sua fama di straordinaria fashion icon sfoggiando vari look nel corso della notte dei prestigiosi premi musicali che, tradizionalmente, regala sempre momenti moda memorabili. Per la sua esibizione live di As It Was la popstar ha indossato una pioggia di paillettes, una tuta Gucci argento tutta frange perfetta per il tono scatenato della hit