Pasqua, tutti in pista, in Italia e all'estero: alcuni consigli

La Romagna come sempre sugli scudi quando si parla di discoteche, a maggior ragione quando arriva il Ponte di Pasqua, che porta in Riviera tantissimi giovani. A Riccione il Cocoricò propone dal 30 marzo al 1° aprile 2024 Mutonia Easter Esperience con Ilario Alicante, Mattia Trani e Nina Kraviz; domenica 31 marzo al Pater Pan di Misano Clorophilla Easter Edition con Bob Sinclar, Nicola Zucchi e Tanja Monies. Sinclar è sempre più una garanzia quando si parla di musica dance, un artista ed un personaggio da anni mainstream, come dimostrano il suo disco “Ti Sento”, riuscitissima rivisitazione del brano dei Matia Bazar cantato da Antonella Ruggiero e la sua partecipazione all’ultimo festival di Sanremo. Sempre in Romagna alla Baia Imperiale di Gabicce Mare Afroraduno con Baldelli, Mozart e l’Ebreo. Nel resto d’Italia domenica 31 marzo spiccano la serata Vision al Fabrique di Milano con Steve Martinez e Carlita, Slings al Ca’ Margherita di Lignano Sabbiadoro, le Sisters Cap alla Villa del Colle di Livorno, al Mandela Firenze il festival Resonance con Deborah De Luca, Fatima Hajji e Indira Paganotto.



All’estero l’onda lunga, lunghissima dei festival parte prima di Pasqua per non fermarsi più: sino a sabato 23 prosegue all’Alpe d’Huez (Francia) Tomorrowland Winter; negli Stati Uniti in scena in California Beyond Wonderland (22 e 23 marzo) e Ultra Music Festival a Miami (dal 22 al 24 marzo), doppio fine settimana per il Caprices a Crans Montana, Svizzera, in programma dal 29 al 31 marzo e dal 5 al 7 aprile. Aprile non sarà da meno, con Time Warp a Mannhein, in Germania (dal 5 al 7 aprile), il doppio fine settimana del Coachella con tantissima musica elettronica (12-14 e 19-21 aprile) ed il festival techno Terminal V in Scozia (13-14 aprile). Ed entro fine mese sarà già tempo di andare a Ibiza per i party d’apertura stagionali di Amnesia, Club Chinois, Destino, Hï, Pacha e Ushuaïa. Sarà davvero una lunga, lunghissima estate calda per gli appassionati di musica elettronica.