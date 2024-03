Teseghella, le montagne russe dell'esistenza fanno stare...Benone

Si intitola Benone (Maciste Dischi, distribuzione Warner Music) il nuovo singolo

di Teseghella, l’artista di casa Maciste Dischi da tenere d’occhio quest’anno per la sua capacità di portare in musica, con forte empatia, concetti semplici ma universali, che accomunano tutti coloro che appartengono alla sua generazione. Benone è un pezzo indie-pop che si ispira a un mood leggero, caratterizzata da un’ironia pungente e da molti riferimenti musicali nel testo. In questo brano, Teseghella riesce a connettersi con chi lo ascolta e a trasmettere le proprie emozioni, grazie a un racconto diretto ed estremamente sincero, mettendo al centro le insicurezze che ognuno ha vissuto almeno una volta nella vita. Momenti che assomigliano alle montagne russe, fatti di pensieri confusi e nostalgia, di insiemi di dubbi che, talvolta, portano ad un mare di guai. Ma quando tutto passa, l’incertezza lascia spazio al lieto fine, a quel momento in cui è possibile pensare che tutto stia andando benone, tanto da perdere le parole.



La produzione del singolo è affidata a Golden Years, producer che tra i suoi lavori vanta collaborazioni con gli Psicologi e con Coez e Frah Quintale per la hit “Alta Marea”. Con queste parole, Teseghella descrive “Benone”: “Ho scritto Benone l’estate scorsa, sentivo che per la prima volta stavo mettendo la testa fuori da un oceano

di dubbi e incertezze che mi stavano soffocando. L’ho conservata tra le note del telefono per un annetto e poi eccola qui. Benone è il soffio di lucidità che mi rende consapevole degli alti e bassi di questi anni e che, per un momento, rappresenta più di una canzone. Per ogni cerchio che si chiude sento i dubbi e le incertezze che mi opprimono svanire un po’, e questo mi da la forza di cantare e raccontare con leggerezza episodi intimi. L’ho prodotta con Pietro, Golden Years, in un pomeriggio di febbraio, è stata magia al primo incontro".



Benone arriva dopo il primo singolo di Teseghella intitolato “Hollywood”, una ballad in cui l’artista condensa nostalgia, rabbia e dolcezza, e in cui immagina un legame tra il celebre quartiere di Los Angeles e la Walk of Fame dei suoi sentimenti. Questo brano d’esordio è prodotto da Okgiorgio, producer di punta di artisti come Pinguini Tattici Nucleari e Fulminacci.