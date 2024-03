La possibile scaletta di Levante a Torino

Dopo aver rimandato la data di Firenze per via di un lutto improvviso, Levante riprende il suo tour. L'appuntamento è al Teatro Alfieri di Torino, mercoledì 20 marzo.

Il motivo di un tour nei teatri, anziché nei palazzetti, l'ha spiegato la stessa Levante nel corso di un'intervista a Vanity Fair: " Non ho manie di grandezza . La cantante ha poi raccontato come Opera Futura sia la sintesi di ciò che è stata negli anni, nonché un riassunto della sua evoluzione. Le persone non troveranno una nuova Levante, sul palco. Troveranno la Levante che hanno imparato a conoscere ed amare, con la sua forza e le sue fragilità. Troveranno pezzi di ogni suo album, e tutto Opera Futura, a formare una scaletta gigante che ha voluto dividere in stagioni. Con un solo mantra: ridursi all'essenziale, perché è nell'essenziale che sta la verità.

La scaletta

La scaletta ufficiale del concerto di Levante a Torino non è stata diffusa. Tuttavia, è probabile che ricalchi la setlist della data zero di Isernia, lo scorso 10 marzo:

Leggera

Capitale, mio capitale

Rancore

Io ero io

Alma Futura

Se non ti vedo non esisti

Abbi cura di te

Di tua bontà

Fa male qui

Non stai bene

Memo

Metro

Antonio

Iride blu e Cuore liquido

Mater

Gesù Cristo sono io

Invincibile

Andrà tutto bene

Non me ne frega niente

Vertigine

Alfonso

Tikibombom

Vivo

Mi manchi