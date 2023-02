Levante, il making of dell'album Opera Futura. VIDEO

Pubblicato sui social dal settimanale Chi, il video del making of mostra l’artista durante la nascita e la registrazione del suo ultimo album Opera Futura Condividi

Ha portato Vivo al Festival di Sanremo e ha dato spazio sul palco dell'Ariston ai problemi legati alla maternità e al vissuto femminile. Capelli non più mori, ma biondo aranciati e uno stile che ricorda in alcuni scatti Mina, Levante ha pubblicato il suo ultimo album, nel quale è contenuto anche la traccia sanremese, il 17 febbraio. Ed è proprio il making of dell'album che è stato diffuso sui social nelle ultime ore.

Levante, il making of dell’ultimo album leggi anche Levante, è morta la nonna: il messaggio della cantante su Instagram A pubblicarlo su Instagram il settimanale Chi, che sul suo profilo ha condiviso la lunga clip con le immagini di Levante, con ancora il vecchio look, alle prese con l’incisione delle nuove canzoni, tra musica e attimi insieme alla sua piccola Alma Futura. Un’atmosfera calda e colorata, che rispecchia le corde e lo stile della cantante torinese, che compare in ogni fase della lavorazione del disco, dalla scrittura delle canzoni alle foto di promozione, passando per momenti giocosi e d’affetto con i collaboratori. “Il making of di “OPERA FUTURA”, il nuovo album di LEVANTE In cui ci sono i capelli ancora scuri di @levanteofficial, Alma Futura, la sua bimba a cui è dedicata anche una traccia dell’album e ovviamente “VIVO”, il brano con cui ha partecipato a Sanremo” queste le parole che accompagnano il video condiviso.

Levante, il nuovo album Opera Futura approfondimento Levante annuncia Opera Futura, il nuovo album in uscita il 17 febbraio È uscito venerdì 17 febbraio il nuovo album della cantautrice, Opera Futura, che segue la pubblicazione dei primi quattro album. Ogni disco è, per Levante, un progetto musicale e artistico nel quale esplorare i sentimenti propri del momento in cui vengono scritti e cantati. Opera Futura non è da meno. Durante un’intervista rilasciata al programma The Fight di RTL 102.5, racconta: “Sono contenta, quando sei in promozione vuol dire che è nato qualcosa di molto bello e oggi è nato ‘Opera futura’, il mio quinto disco”. Levante racconta la nascita dei dieci brani che compongono quello che lei definisce “un disco grintoso e muscolare”. Nell’album l’artista racconta e si racconta attraverso note, ma anche immagini ed emozioni disegnate in quello che è il viaggio attraverso la maternità e le sue sfaccettature: “Oltre alla musica curo le copertine e l’immagine dei miei dischi: Sono attenta anche all’estetica dei miei lavori. Mi muovo attraverso i colori e per ‘Opera Futura’ ho scelto il verde perché è un disco pieno di speranza”.

Levante, i nuovi progetti Levante non è solo musica, ma arte a tutto tondo. “Sarebbe stupendo trasformare i miei album in film, mi piacerebbe farlo anche con i miei romanzi” ha raccontato l’artista. E il cinema non è una novità nella carriera di Levante, che ha di recente firmato l’intera colonna sonora di Romantiche, il film di Pilar Fogliati al cinema dal 23 febbraio. Grandi programmi anche per l’autunno, che la vedrà protagonista il 27 settembre per la prima volta all’Arena di Verona, in quello che si prospetta essere uno spettacolo ricco delle canzoni più amate di Levante.