Levante, rinviato il concerto a Firenze per lutto

Una storia col fondo nero, scritta col cuore gonfio di dolore: così Levante ha comunicato ai suoi fan la cancellazione del concerto di Firenze, in programma per lunedì 18 marzo.

Il lutto che ha colpito Levante

"Chiedo perdono a tutte le persone che aspettavano questo giorno da tempo, per riabbracciarmi a Firenze. Vi chiedo perdono perché non posso salire su questo palco oggi": così si legge nella Instagram story di Levante. Il motivo? La morte di un collaboratore, un professionista dal cuore grande, che era amico, fratello e figlio. Un decesso che impone il silenzio, per elaborare la notizia, per onorare la memoria, e per rispettare chi non c'è più. Vivo Concerti ha poi spiegato che la data al Teatro Verdi di Firenze verrà recuperata il 27 aprile prossimo. E ha espresso tutta la vicinanza alla famiglia, gli amici e i collaboratori del tecnico deceduto. Il concerto di Firenze sarebbe stato il terzo appuntamento di Opera Futura, il tour nei teatri che porterà Levante in giro per l'Italia. E che, cominciato il 10 marzo a Isernia, si concluderà il 19 maggio a Udine.