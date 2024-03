La cantante milanese ospite della puntata che va in onda venerdì 15 marzo alle 21. Un'occasione per i fan di ascoltare live i brani del nuovo album

Radio Sakura, secondo album di Rose Villain (LEGGI L'INTERVISTA), è uscito venerdì 8 marzo e ha registrato un esordio da record, arrampicandosi fino alla seconda posizione della Top Album Debut Global di Spotify, dietro solamente a Eternal Sunshine di Ariana Grande. Un'altra grande soddisfazione per un'artista che nell'ultimo anno ha avuto una crescita esponenziale artistica e di popolarità, passando dal primo disco Radio Gotham e dal primo live ai Magazzini Generali al palco di Sanremo.

La prima dal vivo per Radio Sakura Ma per Radio Sakura, in questi giorni, c'è anche un altro esordio, quello sul palco. Per la prima volta alcune tracce del disco vengono cantate dal vivo da Rose Villain nella puntata di Radio Italia Live che andrà in onda venerdì 15 marzo alle 21, sulle frequenze radiofoniche e sul canale 70 del digitale terrestre. leggi anche Nuova Scena, il rap show con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain

MUSICA E INTERVISTE Uno show di un'ora tra musica e interviste, condotto da Manola Moslehi e Daniela Cappelletti con la regia di Lele Biscussi e l’art direction di Sergio Pappalettera, che vede sul palco l'artista milanese che da anni vive e incide a New York. Occasione imperdibile per i fan (i pochi fortunati che hanno assistito dal vivo alla registrazione all'isybank Music Place e tutti coloro che vorranno seguire la puntata di venerdì) per avere un assaggio di ciò che sarà il tour nei club il cui inizio è per ora previsto a ottobre. leggi anche Rose Villain aprirà il tour estivo dei Coldplay negli stadi

BASE E VOCE Nel corso del live, Rose Villain ha cantato le sue hit più celebri, alternando brani di Radio Gotham a brani di Radio Sakura, in un viaggio tra le sonorità variegate che caratterizzano le produzioni di Sixpm. Base e voce, senza effetti se non le doppie voci, i cori e i featuring registrati, ovviamente tutto rigorosamente dal vivo, il modo migliore per apprezzare le doti vocali di una delle artiste più interessanti del panorama musicale italiano.