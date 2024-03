Eric Carmen, morto a 74 anni il cantante di Hungry Eyes

LA COVER DI CELINE DION E LA COLONNA SONORA DI DIRTY DANCING

Nato nel 1949 a Cleveland, in Ohio, l’autore di grandi hit degli anni Settanta e Ottanta ha iniziato la propria carriera musicale come frontman del gruppo powerpop Raspberries nel 1970. Il brano Go All the Way, uno dei maggiori successi scritti per la band che richiama i riff di chitarra degli Who e il canto dei Beatles, è tornato alla ribalta nel 2014 come colonna sonora del film di fantascienza Guardiani della Galassia. Dopo lo scioglimento dei Raspberries nel 1975, Carmen ha intrapreso una carriera solista incentrata sulle ballate. I primi due singoli All By Myself, basato sul Concerto per pianoforte n. 2 di Sergei Rachmaninov, e Never Gonna Fall in Love Again, basato su una parte della Sinfonia n. 2 dello stesso autore, hanno ottenuto un grande successo nel 1976. Diversi artisti hanno creato cover delle canzoni di Carmen, da Olivia Newton-John con She Did It nel 1977 a Celine Dion con All By Myself nel 1996. Il cantante ha anche arricchito la colonna sonora del film Dirty Dancing del 1987 con il brano Hungry Eyes, che ha raggiunto la quarta posizione della classifica Billboard Hot 100. Negli anni Duemila è andato in tour con Ringo Starr e la All-Starr Band e nel 2004 si è esibito live in una reunion dei Raspberries.