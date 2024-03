Quello che le donne...dicono, Silvia Smaniotto colora il palco di rosa

"Di tutte le cose che le donne possono fare, parlare rimane la più sovversiva”. Da queste parole di Michela Murgia nasce la necessità da parte di Silvia Smaniotto, cantante e ideatrice del progetto “Quello che le donne…Dicono”, di farsi portavoce di tematiche che la toccano particolarmente, come la violenza di genere e la parità dei sessi, attraverso uno spettacolo dal forte impatto emotivo, composto da canzoni e poesie selezionate con cura. Silvia, che in quasi vent’anni di carriera ha collaborato come corista con artisti del calibro di Elisa e Ultimo e ha lavorato come vocal coach a X Factor e al Festival di Sanremo, ha deciso di esporsi in prima persona conscia del fatto che avere l’opportunità di comunicare a molte persone sia tanto un privilegio, quanto una responsabilità e parafrasando il titolo del celeberrimo brano Quello che le donne non dicono interpretato da Fiorella Mannoia e scritto da Enrico Ruggeri, di cercare di raccontare quanto molto spesso sotto a quel “non”, ci fossero violenze e ingiustizie che nel 2024 non devono più essere taciute e lo fa prendendo in prestito le parole delle più grandi poetesse femministe e le note delle più belle canzoni internazionali sul tema.



Da Donna di Mia Martini, passando per La borsa di una donna di Noemi fino ad arrivare all’emblematica Sally di Vasco, vengono raccontate le emozioni e le vicissitudini di milioni di donne di qualsiasi etnia e rango sociale che ancora oggi vedono la parità di genere e la libertà di scelta come un obiettivo troppo distante dall’essere realizzato. In occasione della giornata internazionale della donna, Quello che le donne...Dicono si ingrandisce e cambia forma: l'intimità del pianoforte e voce con il quale è nato, lascerà spazio alla forza di una band composta da sei elementi e da una performer di danza contemporanea. Gli artisti che sosterranno Silvia in questo viaggio dal buio alla luce sono: Manuel Smaniotto alla batteria, Matteo Ballarin alla chitarra, Enrico Nordio al basso e voce, Federico Gava alle tastiere, Renèe Guerrini al violino e Michela Silvestrin, coreografa e danzatrice contemporanea. Sette artisti sul palco con un unico obiettivo: combattere la disparità di genere e favorire l'empowerment femminile durante la giornata che festeggia la meraviglia dell’essere donna e i suoi diritti. La location dello spettacolo, sarà il suggestivo Teatro Sociale di Cittadella: appuntamento venerdì 8 marzo alle ore 21 con la produzione dell’associazione Ultrajam che ha curato anche in parte la direzione artistica e la scenografia. Link per i biglietti

