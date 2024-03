Ciao 2001 torna in edicola, è un cult per gli appassionati di musica

Per 25 anni ha rappresentato un cult per gli appassionati di musica. Torna in edicola Ciao 2001, la rivista che fece la sua comparsa in edicola nel 1969 e fu pubblicata, con cadenza settimanale, fino al 1994. Il successo del numero speciale pubblicato nei mesi scorsi, ha indotto l'editore, la Sprea, a tentare questa nuova avventura, sia pure ridimensionata rispetto al passato, visto che la periodicità, almeno per il momento, é bimestrale. La nuova edizione di Ciao 2001, dopo la "prima" svoltasi a Roma, nel Palazzo delle Esposizioni, davanti ad oltre trecento persone, é stata presentata nel Museo del rock di Catanzaro, struttura unica nel suo genere. Ed anche nel capoluogo calabrese l'iniziativa ha suscitato interesse e curiosità.



Il produttore discografico Renato Marengo e il musicologo Maurizio Becker, firme storiche di Ciao 2001 e tra gli artefici della nuova edizione della rivista, hanno risposto alle domande del fondatore del Museo del rock, Piergiorgio Caruso, e del pubblico, soddisfacendo le più svariate curiosità. La "Sprea", tra l'altro, edita anche il mensile Classic Rock, diretto dallo stesso Becker. Celebri alcuni "scoop" realizzati da Ciao 2001 dei quali si è parlato nel corso dell'incontro. Uno, celeberrimo, fu l'intervista realizzata nel 1974 da Renato Marengo con Lucio Battisti in contemporanea con l'uscita di Anima latina, un album che, per il suo carattere rivoluzionario sotto l'aspetto musicale e dei testi, rappresentò un unicum nella produzione della più celebre coppia del cantautorato italiano. E che fu anche il disco più venduto nella loro storia. Marengo la realizzò direttamente nello studio in cui fu prodotto l'album, in Brianza. Era lì come produttore di Tony Esposito e quando Battisti, dopo averlo incontrato e averci parlato, lui che non incontrava da anni la stampa, seppe da Mogol che era anche un giornalista, non si arrabbiò più di tanto, chiedendo soltanto di poter leggere l'intervista prima della sua pubblicazione e fornendo poi la sua approvazione. E le cinquecentomila copie vendute dall'edizione di Ciao 2001 in cui fu pubblicata l'intervista a Battisti furono il numero più alto nella storia del giornale.