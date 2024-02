Sea Star fa partire la lunga estate dei Festival

Da anni la vicina Croazia è terra d’elezione per i festival e per i club con protagonista la musica elettronica. Molte discoteche croate sono in classifica nella Top 100 Clubs della rivista DJ Mag, così come sono tanti i festival che si svolgono dall’altra parte del Mare Adriatico. È Sea Star il primo festival ad aprire le danze elettroniche di questa estate. Sea Star si svolge da giovedì 23 a domenica 26 maggio 2024 ad Umago, a circa 50 chilometri dal confine italo-sloveno, nella laguna di Stella Maris; giovedì 23 ci sarà il welcome day, venerdì 24 e sabato 25 al festival in quanto tale, domenica 26 sarà dedicata all’afterparty. La sua lineup propone Artbat, Iniko, HS82, Deborah De Luca, Joker Out, Buč Kesidi, John Newman, Ofenbach e Ian Asher. Miglior dj italiana classificata nella Top 100 della rivista DJ Mag, Deborah De Luca è in line up da anni nei migliori club e nei migliori festival di tutto il mondo; il duo ucraino ARTBAT vanta collaborazioni con Monolink, Kölsch, Camelphat, David Guetta, Idris Elba e Armin van Buuren; il britannico Hot Since 82 è da tempo un indiscusso punto di riferimento per quanto concerne la House Music, il duo francese Ofenbach ha all’attivo una serie di hit mondiali importanti quali “Overdrive” e “Be Mine”: nel 2018 si sono esibiti durante la cerimonia della finale di Europa League di calcio.



Cantante, cantautore, produttore e dj, l'inglese John Newman ha conquistato il mondo intero con il suo singolo d'esordio Love Me Again, dopo aver già raggiunto il successo grazie alla collaborazione con i Rudimental per il brano Feel The Love; il giovane dj di Los Angeles Ian Asher è passato in breve tempo di giovane promessa a solida certezza, è passato da aprire le serate nei club ad essere l’headliner in eventi da tutto esaurito. Una line up che dimostra come tra suoi punti di forza di Sea Star spicchi anche il fatto che non si focalizzi esclusivamente sull’elettronica, per quanto quest’ultima sia la protagonista principale.