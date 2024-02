Apple Music ha annunciato che Nerissima Serpe è il nuovo artista a essere incluso nel programma Up Next Italia, l’iniziativa di Apple Music rivolta all'identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti: “Sono molto contento di essere stato selezionato per il programma Up Next di Apple Music. Per me è un grande riconoscimento”, racconta Nerissima Serpe.



Matteo di Falco, classe 2000, è nato a Milano e cresciuto a Siziano. L’artista più importante per lui è Vasco Rossi, che ha iniziato ad ascoltare grazie ai genitori. Crescendo ha ampliato i suoi gusti musicali, dedicandosi principalmente al rap. La sua scrittura ha sempre significati precisi: “Proprio come i miei miti Marra e Vasco, io cerco di dare sempre un peso alle parole. C’è una ricerca testuale anche quando faccio musica più FAST e divertente”. La sua estetica è precisa ed esalta la vita fuori dalla città: “Vengo dalle campagne, da fuori città. Sono fuori dal contesto del quartiere milanese e ne vado fiero. Facevo le grigliate in campagna anziché essere sui marciapiedi sotto i palazzoni. Per capire la mia musica, devi entrarci dentro”. Il suo rap è molto particolare, Nerissima Serpe lo definirebbe rap extra-urbano. Ha pubblicato due progetti da indipendente, prima di firmare con Emi Records Italy/Universal Music Italia. È uscito il 30 novembre 2023, Identità, l’album del rapper che includeva le collaborazioni, fra gli altri, con Ariete, VillaBanks, Achille Lauro, Ernia, Kid Yugi, Tony Boy, Papa V e i BNKR44.