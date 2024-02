Oggi, 26 febbraio, a un anno esatto dal tragico naufragio di Cutro, viene pubblicato su tutte le piattaforme di streaming musicale Io non c’ero ma ero lì del Collettivo Migrado, costola dei Modena City Ramblers con Davide “Dudu” Morandi e Massimo “Ice” Ghiacci assieme a Fabrizio Cariati e Marco V. Ambrosi dei Nuju. Sedici canzoni che narrano del Viaggio che da che l’uomo è sulla terra lo identifica nella sua ricerca di salvezza e prosperità. Perché ogni storia possa continuare a essere narrata, per non dimenticare le tragedie delle migrazioni.



Si tratta di sedici nuove canzoni registrate e prodotte da Gabriele Riccioni al Bunker Studio di Rubiera appositamente per questo progetto. Si tratta di storie per continuare a far vivere quegli uomini e quelle donne che hanno terminato la propria vita in fondo al mare. D'altra parte seduti intorno al fuoco, dalla notte dei tempi, si narrano storie per chi ha voglia di ascoltarle.