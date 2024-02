Simone Avincola porta live il suo progetto su Enzo Carella

Musica

Il 2024 si apre con un podio per due: i migliori singoli di gennaio sono Tardi di Valentina Tioli, che racconta quanto è importante essere on time, e Spiato di Lemò, che narra una strana, struggente nostalgia. Un ascolto speciale va dedicato a A Toys Orchestra, Ariannah, Flora, Camilla PNK e Acate. Tolti Valentina e Lemò tutti gli altri brani, scelti tra circa 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO

aiaiai è il nuovo singolo di Acate : racconta una di quelle storie che vorremmo narrare alla persona che amiamo, una riflessione sulla difficoltà di metabolizzare la fine di una relazione, mentre fatichiamo a esternare chiaramente ciò che pensiamo e ci ritroviamo in una zona grigia, come alla fine del primo tempo di un film, quando veniamo sovrastati dal tormento che vive dentro e fuori di noi

Smeraldo è il nuovo singolo di AnairiM. Il brano rappresenta per l'artista un momento fondamentale in cui la sua vita è cambiata (in meglio) per via di una persona molto speciale. Rappresenta pensieri e sfumature di vissuto e sentimenti che hanno determinato una svolta