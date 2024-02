Mi chiamo Barbara Luna e sono una cantautrice genovese. Nel 2016 ho deciso di abbandonare la scena musicale perché sentivo di cantare senza avere una meta ben precisa, ero disorientata. Un anno fa più o meno ho deciso di tornare a fare musica e sono tornata più volenterosa e decisa rispetto al passato. Questa canzone si intitola A me ricordi il tempo, è il sesto singolo che pubblico dall’anno scorso ed è totalmente differente dalle mie altre canzoni, sia per la tematica, sia per il sound. In questo brano parlo di mia mamma, perché non è mai facile per me dirle le cose che penso. A volte i conflitti con la propria anima interferiscono e, purtroppo, abbiamo difficoltà a comunicare con le persone a cui teniamo di più, non facendoci vivere a pieno le emozioni.



A me ricordi il tempo ha un testo profondo, chi mi conosce sa che cosa voglio dire. Ogni parola è dedicata a me, a mia mamma, a mio papà e alla nostra vita. Ho pensato fosse giusto scriverle una sorta di lettera perché potesse leggerla ed ascoltarla. Purtroppo avevo dedicato un brano anche a mio padre che non ha mai potuto ascoltare, mentre penso che sia meglio sempre fare le cose quando siamo in tempo, perché poi potrebbe essere tardi. Qui esorto mia mamma a godersi gli attimi della vita, perché la vita è ignota e non sappiamo cosa potrà accadere. Vivo molto nel presente, senza pensare troppo al domani e lo faccio da quando mio papà mi ha lasciata. Possiamo vivere come vogliamo provando ad essere felici al 100% senza permettere a nessuno di condizionare la nostra felicità.



Mi ripeto spesso che devo stare attenta a non ripetere gli errori che ho fatto, talvolta ci si trova in difficoltà e gli unici che sanno aiutarci davvero sono proprio i genitori. Ho sempre avuto accanto mia mamma ad aiutarmi a superare le sbandate prese e le strade sbagliate. Vedo che questo mondo è un pochino cambiato e non è più come prima. C'è poco rispetto. Per tutti. E ora i genitori non sono più gli stessi.



Con il regista Daniele Ciampi, col quale ho già collaborato per altri progetti, abbiamo deciso di girare il videoclip in un luogo molto speciale di Genova, Vernazzola. Dato che nel testo della canzone parlo molto del mare e Io uso per rendere più chiare le idee, ho scelto questa location perché mi piace molto pensare che il mare faccia parte sempre della mia vita, perché effettivamente per me è un luogo dove poter stare bene. Inoltre, dopo che mio padre è mancato, ho sempre portato in vacanza mia mamma in posti bellissimi, lontani, al mare. In quei luoghi ho i ricordi più belli. Abbiamo smesso di viaggiare da due anni per un piccolo problema di salute ma conto di ripartire presto. Vorrei che qualsiasi figlio potesse sentirsi Iibero di avere dei genitori perfetti, ma per averli bisogna essere dei figli che si fidano di Ioro. E che si affidano a Ioro. Sono vecchio stampo, questo è certo. A me ricordi il tempo ascoltatela aprendo il cuore.