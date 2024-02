NOMADINCONTRO, una due giorni (e due concerti) nel ricordo di Augusto

Il NOMADINCONTRO è un evento legato al gruppo musicale dei Nomadi, la prima edizione ebbe luogo nel 1993 e viene organizzata annualmente, nel mese di febbraio, a Novellara dove l'artista nacque il 18 febbraio 1947. La Manifestazione ha avuto solo due anni di stop forzato a causa della pandemia Covid. Grazie alla disponibilità di Beppe Carletti, di tutti i Nomadi e con l’approvazione di Rosanna Fantuzzi, compagna di Augusto Daolio, il vocalist scomparso nel 1992: da allora ai componenti della band parve quanto mai giusto ricordare la figura del loro cantante in modo consono e per di più in quel piccolo borgo.



Il 2024 si apre finalmente con l’appuntamento per questa grande festa e Novellara si prepara per accogliere le migliaia di fan che giungeranno da ogni parte d’Italia (isole comprese). La “due giorni” del NOMADINCONTRO sarà occasione per visitare Novellara e i luoghi simbolo della storia Nomade, per partecipare ad eventi culturali e a due concerti dei NOMADI (uno il sabato sera, l’altro la domenica pomeriggio). Il quinto premio Augusto Daolio - Città di Novellara sarà assegnato a Stefano Buttafuoco per l'Associazione Unici ETS. Tra gli ospiti la giovanissima artista Camilla Pandozzi.