La classifica di Sanremo, le top 5 dalla prima alla terza serata

Angelina Mango si aggiudica il podio della classifica parziale della terza serata del Festival di Sanremo. La sua La noia è stata la canzone più votata dal pubblico a casa e dalla Giuria delle radio. Al secondo posto Ghali con Casa mia, al terzo Alessandra Amoroso con Fino a qui, al quarto Il Tre con Fragili, al quinto Mr. Rain con Due altalene. Ieri in testa c’era Geolier con I p’me, tu p’te, martedì la sala stampa aveva premiato Pazza di Loredana Bertè. Venerdì 9 novembre voteranno per la prima volta insieme tutte e tre le giurie in occasione della serata cover e duetti (LE PAGELLE ALLE ESIBIZIONI - I VOTI AI LOOK - LO SPECIALE DI SKY TG24).

La serata cover e duetti e la finale La quarta serata, dedicata a cover e duetti, canteranno tutti e 30 gli artisti in gara. Per la prima volta dall'inizio del Festival voteranno insieme tutte e tre le Giurie. Al pubblico verranno però comunicati ancora solamente i cantanti che occupano le prime cinque posizioni, insieme al nome che verrà incoronato vincitore della serata cover. Solo in apertura dell'ultima serata verrà svelata la classifica generale formata alla fine della quarta serata. I 30 talenti canteranno poi di nuovo le canzoni presentate al Festival e affronteranno il giudizio del televoto. Sulla base della media tra le percentuali ottenute nella serata attraverso il voto da casa e quelle ottenute nelle serate precedenti, si formerà una nuova classifica generale delle 30 canzoni che verrà comunicata al pubblico. I primi cinque nomi canteranno ancora, le votazioni precedenti perderanno valore e si procederà a una nuova votazione di tutte e tre le Giurie. Scopriremo così chi vince il Festival. vedi anche Sanremo, Ramazzotti canta Terra Promessa e lancia appello per la pace

La classifica parziale della prima serata

Ripassiamo assieme quali sono le classifiche parziali della prima e della seconda serata del Festival.

Andiamo in ordine cronologico, partendo dalla prima: c'è Loredana Bertè in testa alla classifica parziale che chiude la prima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. La sua canzone, intitolata Pazza, infatti è stato il brano più votato dalla Giuria della sala stampa, tv e web. Ricordiamo che la Giuria della sala stampa è l'unica che nella prima serata ha potuto esprimersi, a differenza di quanto accaduto a partire dalla seconda serata (come vedremo nel prossimo paragrafo). Sempre rimanendo a tema classifica della prima serata, al secondo posto troviamo Angelina Mango con il brano La noia, seguita in terza posizione da Annalisa con Sinceramente.

In quarta posizione c’è Diodato con Ti muovi e in quinta Mahmood con Tuta gold.

La classifica parziale della seconda serata

Passiamo ora alla classifica parziale della seconda serata del Festival.

È I p'me te, tu p' te di Geolier la canzone in testa a questa classifica parziale. Ricordiamo che, anche per la seconda serata, solamente i primi cinque brani sono stati svelati, come vuole il regolamento di quest'anno. In seconda posizione troviamo Tu no di Irama, in terza Sinceramente di Annalisa, in quarta Pazza di Loredana Bertè (che nella prima serata, lo ricordiamo, si è posizionata al primo posto), in quinta Tuta gold di Mahmood. Nella prima serata ha potuto votare solo la Giuria della sala stampa, web e tv. Adesso, invece, ha votato il pubblico da casa (COME FUNZIONA IL TELEVOTO) e la Giuria delle radio, che da quest'anno sostituisce la demoscopica.

