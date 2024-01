La possibile scaletta del concerto di Daniele Silvestri a Roma

Daniele Silvestri ha scelto di celebrare, con trenta concerti, il trentennale della sua carriera. Le serate, in programma all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, sono prevalentemente sold-out. Ecco le date:

Gennaio: 26, 27, 30, 31

Febbraio: 1, 2, 26, 27, 28

Marzo: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 27, 28, 29

Aprile: 11, 12, 13, 14

Tre decenni di successi

Il 25 luglio scorso, Daniele Silvestri ha rivelato al pubblico il suo nuovo progetto. Quest'iniziativa, tanto attesa, ha finalmente preso il via giovedì 18 gennaio. In occasione del trentesimo anniversario della sua carriera musicale, nel 2024, il cantautore romano ha scelto di celebrare questo importante traguardo in modo unico. Mentre molti suoi colleghi optano per un concerto-evento, Silvestri ha preso una decisione sorprendente: "Ho scelto di ripetere trenta volte la stessa, meravigliosa esperienza, nello stesso luogo, che è questo", ha spiegato. Per commemorare i suoi trent'anni nella musica, Silvestri fa ritorno alla sua città natale, il luogo in cui tutto è iniziato. Si esibirà in trenta concerti presso la Sala Petrassi, motivato dalla sua testardaggine dichiarata: "Perché so' testardo", ha aggiunto. Il titolo dell'evento? Il cantastorie recidivo.