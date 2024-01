Sono Se7te e credo di essere una persona che ha molte cose nella testa da dire ma a volte, anzi spesso, non riesco a farle uscire perché mi ci vuole tempo. Ci vuole un po’ meno tempo con la musica. Quando canto, suono e scrivo credo di tirare fuori me stessa, anche in modo semplice. L’arte ha sempre fatto parte di me, da quando ho memoria: mi ricordo di quando stavo seduta al piano a 12 anni a improvvisare qualcosa a orecchio o a scrivere di qualsiasi cosa mi passasse per la testa in quel momento. Vengo da un piccolo paese in provincia di Catania (Nicolosi), ho 22 anni, frequento l’università e canto da tutta la vita. In questi anni in cui la musica mi ha sempre accompagnato ho partecipato a diversi concorsi, talent ed esperienze artistiche che mi hanno fatto crescere e portato fino a qui. Adesso vorrei dare un nuovo inizio alla mia carriera, dopo qualche tempo in cui mi sentivo spenta. Oggi invece mi sento di poter dare qualcosa di più al pubblico con i miei brani e SE7TE è il nome che mi accompagna per questo nuovo progetto. Sono nata il 7/7, questo numero è per me significativo su tanti aspetti e, com’è già successo, spero mi porti un po’ fortuna.



Il brano Tanto non ci stai nasce un po’ per caso, come la maggior parte dei miei brani, in cui o mi siedo al piano e canticchio una melodia, o di getto scrivo delle frasi sulle note del cellulare. Il testo racconta di due individui, due anime ormai distanti ma sempre uguali in fondo. Due persone che hanno vissuto tanto l’una dell’altra ma, per varie situazioni in cui si incorre spesso nella vita, si sono ritrovati separati. Nel videoclip ho voluto mantenere questo senso di distanza e solitudine, utilizzando questo specchio in cui si vede solo un soggetto, interpretato da me stessa. Nello specchio si intravedono momenti, attimi di vita quotidiana, tristi ma anche spensierati per sdrammatizzare un po’ e cercare di far passare il messaggio che, comunque vada, la vita continua, come continuano a passare le immagini nello specchio.



All’inizio pensavo di scrivere semplicemente una storia d’amore tra due ragazzi, poi ho fatto ascoltare un bozza a una mia cara amica che mi ha detto che il brano le ricordava tanto il rapporto tra lei e sua nonna che purtroppo non è più con lei. È quindi un brano romantico, ma che può essere interpretato in diversi modi. È un brano dolce anche nella melodia e nell’arrangiamento, che con l’aiuto Alessandro Di Dio Masa abbiamo deciso di lasciare più classico, per non snaturare il brano stesso. Credo che per chi voglia pensare un po’ al passato e a un grande amore, grande amicizia, in generale a un bel sentimento sia perfetto.