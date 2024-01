La scaletta

La scaletta del concerto di Claudio Baglioni a Milano non è stata diffusa. Tuttavia, è probabile che ricalchi la setlist delle date precedenti:

E tu come stai?

Dagli il via

Acqua dalla luna

Con tutto l’amore che posso

Quante volte

Un po’ di più

Gli anni più belli

Domani mai

Quanto ti voglio

Fammi andar via

Niente più

E adesso la pubblicità

A tutto cuore

Mal d’amore

W l’Inghilterra

Medley con Sono io, Cuore d’aliante, Uomo di varie età

Le ragazze dell’est

Uomini persi

Noi no

Medley con Amori in corso, Un nuovo giorno un giorno nuovo, Con voi

Questo piccolo grande amore

Dodici note

Io sono qui

Medley con Amore bello, Solo, Sabato pomeriggio

Porta Portese

Avrai

Io me ne andrei

Mille giorni di te e di me

Via

E tu

Strada facendo

La vita è adesso