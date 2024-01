Mahmood, materassi con frasi firmate a Milano, Roma e Napoli

Mancano poco più di due settimane all’inizio del Festival di Sanremo e i partecipanti hanno già avviato la loro promozione. Tra le classiche conferenze stampa, sembra sbucare anche un’iniziativa decisamente originale. A firmarla (letteralmente) è Mahmood, che all’Ariston proverà a ripetersi dopo i successi di Soldi e Brividi (quest’ultima in coppia con Blanco), portando in gara Tuta Gold.

LE FRASI SUI MATERASSI

I materassi sono stati piazzati in zone nevralgiche delle tre grandi città: dal lungomare di Napoli al Colosseo, arrivando fino ai Navigli di Milano. In ogni città i materassi portano scritte sopra tre frasi diverse. A Roma la frase scelta è: “Sembravamo impazziti… siamo mai stati felici?”; a Milano: “Scusa se non ricordo mai il tuo compleanno”; a Napoli: “Mi chiedevo un giorno se avrei mai guadagnato per invitare degli amici a cena”.