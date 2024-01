La possibile scaletta del concerto di Laura Pausini a Bologna

C’è grande, grandissima attesa per il doppio show all’Arena Spettacoli del tour mondiale della cantante romagnola. Ecco quali canzoni potrebbe offrire al proprio pubblico la star, che il 9 e il 10 gennaio farà cantare a squarciagola il capoluogo dell'Emilia-Romagna a suon di hit come “Strani amori” e “La solitudine”. Non mancheranno all'appello chiaramente le canzoni dell'ultimo album, "Anime parallele"



L’attesa il doppio show di Laura Pausini a Bologna, con due date che si terranno all’Arena Unipol il 9 e 10 gennaio, è a dir poco estenuante.

Il tour mondiale della cantante romagnola tra le più osannate d’Italia arriva con due tappe nel capoluogo dell'Emilia-Romagna, dove l’artista farà urlare a squarciagola i suoi fan a suon di hit come Strani amori e La solitudine. E non mancheranno all'appello chiaramente le canzoni dell'ultimo album dell'artista, Anime parallele (2023).

Quelli di domani e dopodomani sono due eventi molto attesi nella città di Bologna, e non solo tra i suoi abitanti e studenti fuori sede: sono moltissime le persone che stanno arrivando da più parti dell’Italia per non perdersi lo show di Laura Pausini.

La cantante si esibirà con le sue ultime canzoni, senza chiaramente tralasciare quelle di maggiore successo che l’hanno resa una vera e propria leggenda sia in Italia sia in tutto il globo terraqueo.

Basandosi sui precedenti spettacoli dell’artista e su quanto riportato da Il Resto del Carlino nri giorni scorsi per quanto riguarda il suo ultimo show tenutosi a Padova, si tratterà di oltre due ore di musica. Si parla di ben tre atti, con una scaletta che dovrebbe contare la bellezza di 37 canzoni, di cui 15 racchiuse in quattro momenti medley. Ad alternarsi sono i grandi successi e i brani del nuovo album, Anime parallele uscito nel 2023.

Da Io canto a Io sì (seen), con cui Laura Pausini ha vinto un Golden Globe e ha ricevuto una nomination agli Oscar, da Strani amori a La solitudine, da Invece no a Il primo passo sulla luna, i fan non rimarranno a bocca asciutta né a orecchie deluse, anzi. E chiaramente l’intera tracklist del disco Anime parallele sarà molto presente, dato che si tratta appunto dell’ultima fatica discografica della star.



La possibile scaletta di Laura Pausini a Bologna Benché non ci siano notizie ufficiali circa la scaletta che seguirà Laura Pausini a Bologna (e diciamocelo: a volte è anche bello non saperlo, per farsi cogliere dal meraviglioso effetto sorpresa che rende un concerto unico e irripetibile), alcune indiscrezioni darebbero per probabili le seguenti canzoni.

Ci basiamo anche su quanto riportato dal sito web di Radio Deejay, che ha condiviso la scaletta generale del tour 2024, riferendosi a una lista generica di pezzi di ogni concerto di Laura Pausini, basata sulla data di Rimini, che è stata la prima in assoluto. “La scaletta di Laura Pausini, naturalmente, può variare di concerto in concerto, a seconda delle scelte dell’artista”, specifica la redazione di Radio Deejay.

Le canzoni che potrebbero essere protagoniste dei concerti a Bologna

Di seguito trovate una possibile scaletta dei concerti bolognesi di Laura Pausini, ricordandovi che la scaletta non è ufficiale e che può variare di concerto in concerto.





Il primo passo sulla luna

Durare

Un buon inizio

Medley: Tutte le volte/Frasi a metà/Io Canto/Un’emergenza d’amore

Medley: Celeste/Il nostro amore quotidiano/Davanti a noi

Resta in ascolto

Anime parallele

Tra te e il mare

Come se non fosse stato mai amore

Primavera in anticipo (It Is My Song)

Scatola

E ritorno da te

Medley: Limpido/ Surrender/Con la musica alla radio

Il coraggio di andare

Medley: Non è detto/Lato destro del cuore/Non ho mai smesso/In assenza di te (It’s not goodbye)

Benvenuto

Simili

Le cose che vivi

Io sì (Seen)

Vivimi

Sorella Terra

Zero

Invece no

Incancellabile

Strani amori

