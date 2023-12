Symphonica on The Rock, la rivoluzione musicale arriva in Italia: tour

Torino, Bologna, Oderzo (Treviso), Varese, Ferrara, Trento, ma anche Lubiana già soldout con doppia replica, sono solo alcune delle città che da questo mese fino maggio 2024 ospiteranno SYMPHONIKA ON THE ROCK, l’originale show che rivisita in chiave sinfonica alcuni dei più grandi successi della storia mondiale della musica rock: Queen, Rolling Stones, passando per Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, AC/DC, fino a Beatles, Europe, Scorpions, Guns n' Roses, in teatro uno show in cui le leggendarie hits rivivono in una nuova dimensione e impatto live, sia audio che video, con un'orchestra di 25 elementi, una band rock con i migliori musicisti (tra cui alcuni arrivati tramite accuratissime audizioni) e le voci dei cantanti Fabio Dessi e Letizia Merlo. Inoltre nello show, in alcune tappe del tour ci sono ospiti a sorpresa, tra cantanti e chitarristi, che intervengono su alcuni brani interpretando personaggi chiave delle famose band come Queen, AC/DC o Guns N’ Roses.



Il progetto si sta rapidamente espandendo in Europa e non solo: nel 2024, oltre a tante città italiane, sono già programmati eventi in Slovenia e Croazia e presto ne verranno annunciate altre tappe. L’idea è nata qualche anno fa e nell'arco di qualche mese si è concretizzata in modo eccellente così da portare le hits del rock ad un pubblico di tutte le età con live show tra musica classica e musica rock. Uno spettacolo tributo alle grandi leggende del rock che unisce le generazioni, prodotto e realizzato da Into The Music Production con gli arrangiamenti di Nicola Savio e Fabrizio Castania. Tra le date in calendario quella del 12 gennaio al Teatro Nuovo di Ferrara, quella dell'1 marzo al Teatro di Varese, 6 aprile a Trento all'Auditorium di Santa Chiara e 14 aprile al Teatro Celebrazioni di Bologna Tutto il calendario del tour, in continuo aggiornamento è disponibile sul sito ufficiale dello show symphonika.net. Nello show i momenti rock adrenalinici lasciano spazio a parentesi acustiche di maggiore intensità emotiva e le luci, laser insieme ai led wall e alle proiezioni, creano un’atmosfera magica in cui lo spettatore può rivivere la grande epoca d’oro del rock e per qualche ora tornare indietro nel tempo. Un evento di grande impatto visivo e sonoro che porta nei teatri emozioni e tanta energia.