La possibile scaletta del concerto di Calcutta a Padova

Musica

Novembre è il mese più bello nella storia di questa rubrica. Ho scelto come miglior singolo l'intenso Hidden Answers della pianista Alessandra Toni. Un ascolto speciale va dedicato a The French Fries, Misstake, Angelica, Caffellate, Valentina Tioli, Giulia Mei, Grace Cambria con Mercurio, Flora, Cura e Poseïdona. Tolta la composizione di Alessandra Toni, tutti gli altri brani, scelti tra circa 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO

Bye Bye di Angelica è una cartolina dolceamara dall’aura retrò. Attanagliata da una sensazione di paralizzante immobilità, tra distanze incolmabili e promesse decadute, questa straordinaria artista fa del suo singolo balsamo per le ferite di giorni difficili da lasciare alle spalle, salutando

In 14 luglio Ania parla di esperienze di vita, ricordi e momenti di spensieratezza, temi cari alla cantautrice che, attraverso la propria musica, narra se stessa e condivide le proprie sensazioni con semplicità e naturalezza, permettendo all’ascoltatore di immedesimarsi

Heaven inside my hell di Animarea è un brano che racconta la voglia di fuggire, di abbandonare tutto, di vivere una nuova vita, piena di vero amore, l’unica speranza di salvezza, il paradiso dentro all’inferno. Siamo tristi, disorientati e disillusi. Gli ostacoli ci sembrano insuperabili. Non c’è più tempo da perdere! In fondo, tutti nutriamo il sogno di vivere ancora una fiaba. C’è bisogno di paradiso dentro al nostro inferno