Patti Smith dimessa dall'ospedale dopo il malore a Bologna

L'artista, che si sarebbe dovuta esibire il 12 dicembre al Teatro Duse, era stata ricoverata e tenuta in osservazione per qualche ora

Patti Smith è stata dimessa dall'ospedale Maggiore di Bologna dove ieri si era recata in seguito a un malore che aveva portato alla cancellazione del suo concerto previsto al Teatro Duse. L'artista era stata tenuta in osservazione in Medicina d'urgenza ed è ora in buone condizioni di salute.