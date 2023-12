Club Dogo, un nuovo album è in arrivo: l'annuncio domani alle ore 14

Dopo l'annuncio del ritorno in concerto arriva quello di un nuovo album. L'ufficialità arriverà domani alle 14 ma ormai già ora con un post su instagram i Club Dogo hanno alzato il livello dell'attesa: "A marzo 2023 Joe, Jake e Guè - si legge sul profilo social del gruppo - hanno deciso di rivedersi per tornare a fare musica insieme. Si sono ritrovati in gran segreto in alcuni appartamenti di Milano per ritrovare lo spirito degli inizi".