Mina bimba, ragazza e anziana nel video di Abban-dono fatto con l'IA

Mina è tornata alla grande, offrendo al suo affezionatissimo pubblico tante nuove sorprese, tra collaborazioni e novità varie da poco annunciate.

Tra le chicche che la cosiddetta “Tigre di Cremona” regala ai propri fan c’è il videoclip realizzato dallo IULM AI Lab, che si è servito dell’Intelligenza Artificiale per ricreare versioni della cantante da bambina, ragazza e anziana. La clip accompagna il brano Abban-dono, canzone contenuta nel nuovo album dell’artista, intitolato Dilettevoli Eccedenze 2.

Con l’ausilio dell’IA, il video mostra Mina da biba, da giovane e da anziana.

Prima di passare al focus del videoclip in questione, riportiamo le parole di Tommaso Toma dell’articolo pubblicato nelle scorse ore su Billboard Italia in cui spiega come mai Mina viene definita “la Tigre di Cremona”.

“Forse le nuove generazioni non lo sanno, ma negli anni ’60 era un vezzo della stampa accostare il nome di una cantante a un animale. Si andava dalla Pantera di Goro (Milva) alla Civetta di Venezia (Patty Pravo)”, spiega Toma su Billboard. Senza nascondere il suo disappunto: “Per fortuna la mania dei soprannomi finì dopo pochi anni”.

Tornando alla stretta attualità dopo questa parentesi storico-sociale-musicale, parliamo quindi di Dilettevoli Eccedenze 2, la collana di Mina che ospita tantissime perle nascoste negli archivi dell’artista cremonese. Oltre a questa collana, tra le grandi sorprese c’è anche il videoclip della canzone Abban-dono, realizzato dall’università di Milano IULM servendosi dell’ormai prezzemolina Intelligenza Artificiale.



Potete guardare il videoclip di Abban-dono di Mina nel video che trovate in fondo a questo articolo.



Dilettevoli Eccedenze 2, la nuova collana di Mina

Per quanto riguarda Dilettevoli Eccedenze 2, si tratta di un LP (c’è anche la versione in vinile di qualità).



Mina ha selezionato canzoni che aveva usato per la pubblicità e per vari progetti cinematografici, arricchendo la tracklist con inediti mai pubblicati prima su disco. Uno di questi è proprio Abban-dono, nuova registrazione del 2023 di un brano scritto a quattro mani da Daniele Magro e Saturnino (di cui in queste ore è stato presentato il video realizzato dallo IULM AI Lab).

Nella tracklist c’è anche La palla è rotonda, canzone inedita in questa nuova versione bossa nova. Non manca all’appello nemmeno la Mina in versione “napulé” con Malatia, un classico napoletano che viene rivisitato dalla cantante, che l’arricchisce di un nuovo arrangiamento.



E ci sono anche due live in studio, le cui registrazioni risalgono al 1971. Si tratta di My way e Too close for comfort, due brani in cui si ascolta un’orchestra di fiati e archi che accompagna Mina con un grande swing. C’è pure una versione alternativa di Fever.

La copertina della collana presenta una Mina grafica elaborata da Gianni Ronco.

Mina ricreata con l’Intelligenza Artificiale Il videoclip dell’inedito di Mina, Abban-dono, è stato realizzato dallo IULM AI Lab, il laboratorio di Intelligenza Artificiale dell’Università IULM di Milano. Lo IULM AI Lab è uno spin-off dell’Ateneo, un laboratorio che combina saperi umanistici e competenze tecnologiche, caratterizzato da un approccio multidisciplinare e non convenzionale all’uso dell’AI. Il video è stato diretto a livello creativo da Eugenio Di Fraia. È stato realizzato da un gruppo di esperti, consulenti e coreografi grazie all’utilizzo di diversi software di Intelligenza Artificiale all’avanguardia (incluse versioni Beta ancora sperimentali). La clip mostra numerose rappresentazioni fantastiche di Mina che si relazionano con lei nelle tre fasi della vita: infanzia, giovinezza ed età matura. Vediamo dunque una Mina bambina, una Mina ragazza e una Mina anziana.

Attraverso oltre trenta immagini simboliche diverse, il videoclip intreccia la figura di Mina con la storia dell’arte.

Quest'opera da un lato rende omaggio a Mina come artista e donna, dall’altro fa capire come l’AI possa essere usata non solo come tecnologia per generare immagini ma anche come strumento narrativo per raccontare storie capaci di suscitare “emozioni amplificate”. Questo messaggio si ricollega proprio alla filosofia dello IULM AI Lab: “Artificial Intelligence for Business & Humanity”.



Di seguito potete guardare il videoclip di Abban-dono di Mina creato dallo IULM AI Lab.

