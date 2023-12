Quando si interpreta un ruolo in una serie che diventa un successo del piccolo schermo c’è sempre il timore di essere per sempre identificato con quel personaggio. Poter creare una propria identità artistica, soprattutto se c’è talento, può essere difficile certo, ma non impossibile. Matteo Paolillo, però, ci sta riuscendo alla perfezione. E al suo primo concerto conferma capacità artistica, preparazione e presenza scenica. L’incredibile qualità di amalgamarsi alla perfezione con chi è lì per ascoltarlo. E di lanciare messaggi. Uno su tutti: create sempre il bello, il miglior augurio da fare a tanti giovani e non solo.

"Create sempre il bello"

Il cantautore porta live per la prima volta A Vuo Frn”, il nuovo brano uscito il 14 novembre, insieme alle canzoni dell’album COME TE, accompagnato da Daniele Giuili (chitarra acustica), Pasquale Leonardi (chitarra elettrica), Simone Colasante (tastiere), Luca Monaldi (batteria) e Walter Pandolfi (basso). Insieme a lui anche tanti altri amici artisti, arrivati a sorpresa: PJ, Clementino, Sac1 e l’artista Omar Hassan, ex pugile in grado di trasformare in arte anche le sensazioni più negative. Un concerto che è una festa, per tutti.

Amici, musica e condivisione

C’è stupore e gioia in sala quando arrivano gli ospiti ma soprattutto quando Matteo, che si sposta sul palco guidato da un gioco di luci, invita a dimenticare, seppur per qualche minuto, il cellulare… per scatenarsi. L’occasione è il remix di ‘O Mar For, ultima canzone del live. E tutti rispondono in maniera positiva e si muovono insieme a lui, senza riprendere. Il potere della condivisione è anche questo.