La scaletta del concerto di Tedua al Forum di Assago a Milano

Il successo di Tedua non si ferma. Martedì 4 dicembre, il suo La Divina Commedia Tour torna per la terza volta al Forum di Assago. La data è stata annunciata dopo il doppio sold-out, con oltre 50mila biglietti acquistati in poche ore.

L'artista del momento

Tedua è decisamente l'artista del momento. Ha firmato il singolo Parole vuote (La solitudine) con Capo Plaza, sarà il primo headliner italiano nella storia degli I-Days. E, da nord a sud dell'Italia, fa scatenare i fan in concerti sold-out. A gennaio ha promesso l'uscita di Purgatorio, a completare la trilogia ("Doveva uscire a novembre, ma sono stato troppo impegnato") e, nel frattempo, continua a macinare successi. Dimostrando di essere nato per stare sul palco. Basta guardare alle recensioni dei suoi concerti, che testimoniamo come Tedua abbia saputo mantenere le sue promesse. Quelle di show incredibili, potenti, che ricordano Trevis Scott ma che sono profondamente italiani. Il nuovo appuntamento al forum sarà per lui un ulteriore conferma, e per i suoi fan una nuova (e attesissima) occasione per vederlo ancora una volta dal vivo.