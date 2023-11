Addio a Shane MacGowan, frontman dei Pogues. Aveva 65 anni

Shane MacGowan, storico cantante e leader del gruppo folk-punk dei The Pogues, è morto a 65 anni. Era nato in Gran Bretagna, ma di origine irlandese, e negli anni ’80 divenne famoso non solo per la sua musica, ma anche per una vita di eccessi, con l’abuso di alcol e droga, soprattutto eroina. La sua canzone più famosa, Fairytale of New York, cantata insieme a Kirsty McColl, è considerata una delle canzoni natalizie più belle di sempre.