La possibile scaletta del concerto di Patti Smith ad Ancona

I concerti andranno in scena in suggestive location , che paiono sottolineare la caratura morale e la potenza artistica della cantautrice. Sui vari palchi verranno proiettate immagini del suo A Book of Days, regalando uno sguardo intimo ed inedito della sua carriera.

I concerti dell' A Tour Of Italian Days si svolgeranno in undici diverse location , quasi a fare eco al libro A Book of Days (uscito il 27 settembre e divenuto presto un best-seller in diversi angoli di mondo).

Cantautrice statunitense, Patti Smith è per tutti "la poetessa del rock". Fino a metà dicembre, chi vive in Italia avrà il privilegio di ascoltarla in diverse location della penisola grazie all'A tour of Italian days. Il primo appuntamento? Martedì 28 novembre al Teatro delle Muse di Ancona .

La scaletta

La scaletta ufficiale del concerto di Patti Smith ad Ancona non è ancora stata diffusa. Tuttavia, è possibile basarsi sulla setlist del concerto a Parma per intuire i brani che porterà in scena:

Grateful

Ghost Dance

My Blakean Year

Guiding Light

Nine

Dancing Barefoot

Beneath the Southern Cross

One Too Many Mornings

Peaceable Kingdom

Pissing in a River

After the Gold Rush

Because the Night

People Have the Power