La possibile scaletta del concerto di Ligabue a Reggio Calabria

Lunedì 27 e martedì 28 novembre il rocker si esibirà al PalaCalafiore di Reggio Calabria. Cambiando ogni sera la scaletta, la setlist ufficiale non è stata diffusa. Tuttavia, è probabile che non si discosti molto da quella portate in scena nel corso delle ultime date

Prosegue il tour di Ligabue nei palazzetti italiani. L'appuntamento è per lunedì 27 e martedì 28 novembre al PalaCalafiore di Reggio Calabria. La scaletta (che cambia ad ogni concerto) mixerà sapientemente vecchi successi e nuove hit tratte dall'ultimo album Dedicato a noi.

Ligabue di nuovo sul palco

Costretto a rinviare le date di Bari (al 6 e al 7 dicembre) per via di una brutta influenza, Ligabue è pronto a riprendere il suo tour. A ogni data, nella stessa location come in location diverse, il rocker porterà in scena una scaletta diversa. "Ci sono sorprese che mi piace lasciare come tali: vorrei offrire ancora alla gente la possibilità di sorprendersi", ha spiegato. Ligabue non ama che i suoi fan sappiano esattamente cosa li aspetta, né che si presentino con la scaletta salvata sul telefono. Ovviamente, ciò è più costoso e più dispendioso in termini di tempo ed energia, ma è sicuramente più godibile per lo spettatore. Dopo Reggio Calabria, l'Indoot Tour di Ligabue toccherà il Palarescifina di Messina (30 novembre e 1 dicembre) e, infine, Bari.