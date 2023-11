Ghali presenta il nuovo album Pizza Kebab Vol. 1: ecco i dettagli

Il nuovo album del rapper milanese è in dirittura d’arrivo. L’attesa è ai massimi livelli, con i fan di Ghali in allerta dopo che il suo profilo Instagram è stato spogliato di ogni contenuto e un video della sua etichetta discografica sembrava proprio annunciare che siamo prossimi al fiocco azzurro in casa Ghali (e in casa Sto Records, l’etichetta discografica del rapper). Poche ore fa, poi, una foto su IG ha annunciato il titolo e la data d’uscita (il 1° dicembre)

Il nuovo album di Ghali è in dirittura d’arrivo. L’attesa è ai massimi livelli, con i fan del rapper milanese in super allerta dopo che il suo profilo Instagram è stato spogliato di ogni contenuto e un video dell’etichetta discografica sembrava proprio annunciare che siamo prossimi al fiocco azzurro in casa Ghali (e in casa Sto Records, l’etichetta discografica del rapper). Poche ore fa, poi, una foto su IG ha annunciato il titolo (Pizza Kebab Vol. 1) e la data d’uscita (il prossimo 1° dicembre).

Ghali sta per tornare, per la gioia dei suoi 2,7 milioni di follower. Per l'artista si tratta del quarto disco in studio, che arriva dopo l’ultimo, Sensazione ultra, pubblicato nel 2022. Un quarto mattone sul muro discografico del rapper di Milano, dopo il disco di debutto intitolato Album (uscito nel 2017), seguito da DNA del 2020.



DNA lo vide inoltre protagonista anche al Festival di Sanremo 2020, in veste di super ospite.



