La scaletta del concerto di Tommaso Paradiso a Bari

Tommaso Paradiso prosegue il suo tour. L'appuntamento è per martedì 21 novembre al Palaflorio di Bari, per una serata completamente sold-out.

Tommaso Paradiso in tour

Gli appassionati di musica ameranno i suoi concerti dal vivo: a prometterlo è Tommaso Paradiso. Che, nelle serate in giro per l'Italia, porterà successi quali Completamente, Riccione, Ricordami, Non avere Paura e Felicità Puttana. E poi Da Sola In The Night, Promiscuità, Fine Dell’Estate, Zero Stare Sereno, Tutte Le Notti e Magari No, tratte dall'album Space Cowboy.

Il cantautore romano sottolinea l'importanza dell'esperienza condivisa durante i suoi spettacoli, affermando che la cosa più gratificante è sentire dalle persone che è stato un momento piacevole.

Dopo Bari, il tour farà tappa sabato 25 novembre 2023 alla Padova Kioene Arena, martedì 28 novembre al Mediolanum Forum di Assago, sabato 2 dicembre al PalaCatania e mercoledì 6 dicembre al Torino Pala Alpitour.