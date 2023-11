La possibile scaletta del concerto di Noel Gallagher a Milano

Il cantautore britannico, visto anche allo Stadio San Siro per il match di Champions League Milan – Paris Saint German, si esibirà nell'unica data italiana mercoledì 8 novembre. La scaletta della serata non è stata diffusa, ma è probabile che la setlist non si discosti molto da quella delle precedenti date del tour

Noel Gallagher ha approfittato della sua tappa al Forum per godersi la visione (dal vivo) di Milan - Paris Saint Germain , finita col punteggio di 2 a 1. Grande appassionato di calcio, e super tifoso del Manchester City, l'ex frontman degli Oasis ha commentato dopo il match: “È fantastico, non ero mai stato a San Siro , è la prima volta. È un luogo straordinario”. Allo stadio, Noel è arrivato con la figlia Anaïs , fotografa e influencer. Dopo l'esibizione al Forum di Assago, il tour toccherà diverse tappe nel Regno Unito prima di una (meritata) pausa.

Mercoledì 8 novembre , al Forum di Assago di Milano andrà in scena l'unica tappa italiana del tour 2023 di Noel Gallagher . Il cantautore britannico è atteso sul palco alle 21.00, per uno show che promette d'essere memorabile.

La scaletta

La scaletta del concerto di Noel Gallagher al Forum di Assago (Milano) non è stata diffusa. Tuttavia, con molta probabilità la setlist sarà simile a quella vista nelle precedenti date del tour:

Pretty Boy

Council Skies

Open the Door, See What You Find

We’re Gonna Get There in the End

Easy Now

You Know We Can’t Go Back

We’re on Our Way Now

In the Heat of the Moment

If I Had a Gun…

AKA… What a Life!

Dead in the Water

Going Nowhere

The Importance of Being Idle

The Masterplan

Half the World Away

Little by Little

Quinn the Eskimo

Live Forever

Don’t Look Back in Anger