La possibile scaletta del concerto dei Green Day ai Magazzini Generali

Cinque mesi dopo l'ultimo concerto in Italia, i Green Day tornano a esibirsi nel nostro Paese martedì 7 novembre, ai Magazzini Generali di Milano. La scaletta ufficiale non è stata resa nota, ma è probabile che replichi la setlist dell'Hella Tiny Tour

L'annuncio è arrivato a sorpresa su Instagram: martedì 7 novembre, i Green Day sono attesi ai Magazzini Generali di Milano. Si tratterà di un concerto riservato a sole 1000 persone, come già è successo lo scorso maggio al Circolo Arci Ohibò del capoluogo lombardo.

Una nuova data in estate

La speranza dei fan? Ascoltare le hit più note del loro gruppo del cuore, ma anche ricevere qualche anticipazione del nuovo album Saviors (atteso per il 19 gennaio 2024). I biglietti dello show, in vendita tutti a 104,83 euro, sono andati esauriti in pochissimi minuti lunedì 6 novembre. Tuttavia, ben presto ci sarà una nuova occasione per vedere i Green Day dal vivo in Italia: il 16 giugno saranno infatti all'Ippodromo La Maura in occasione degli I-Days.