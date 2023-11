Sono Michele Lattanzio in arte Reverendo Secret, vi racconto il mio nuovo inedito “La Venere assurda”. Il brano è rappresentato da un videoclip di genere epico favolistico, un'esperienza visiva e introspettiva che ci porta in un percorso tra il bene e il male attraverso vari contrasti pieni di luci e ombre che creano un'atmosfera mistica e misteriosa. La location scelta per le riprese è in provincia di Varese, un luogo che si presta perfettamente all'atmosfera esoterica che volevo trasmettere. Le suggestive ambientazioni naturali, con boschi e sentieri nascosti, si fondono con le scene più scioccanti e angoscianti, creando un contrasto interessante che rispecchia la dualità del testo. Il brano ci invita ad esplorare le profondità della nostra anima e a confrontarci con le nostre paure più oscure. Le luci e le ombre che si alternano nel video creano un'atmosfera inquietante e incantatrice, che ci tiene incollati allo schermo fino alla fine.



Il video si apre con un paesaggio suggestivo e suggestivo, con un'atmosfera misteriosa che cattura immediatamente l'attenzione dello spettatore. Una delle caratteristiche più interessanti del video è l'utilizzo delle due bambole, rappresentazioni visive delle entità e della dualità del testo. Le bambole seguono me protagonista durante tutto il percorso, sia nel paesaggio naturale che all'interno di un edificio abbandonato. Questo simbolismo vuole descrivere l'anima umana divisa tra forze contrastanti, il bene e il male che lottano per il controllo. La scelta di girare il video nella provincia di Varese è stata dunque un elemento essenziale nella creazione di questo video esoterico. Le sue atmosfere rurali e mistiche sono perfette per creare l'ambientazione adatta a rappresentare il percorso introspettivo del protagonista. conferisce un'atmosfera unica e affascinante. La bellezza della natura circostante si mescola con l'aspetto decadente dell'edificio abbandonato, creando un contrasto visivo che riflette perfettamente il tema del video. Inoltre, la presenza dei cavalieri che mi inseguono aggiunge un ulteriore elemento di mistero e tensione al video. Si tratta di figure aliene e strane, vestite in armature antiche. Questo potrebbe rappresentare la lotta costante tra il bene e il male, con i cavalieri che rappresentano il male che cerca di sopraffare il protagonista, simbolo del bene.



La regia del video è impeccabile, con inquadrature suggestive e una fotografia ben curata. I contrasti tra luci e ombre sono perfettamente bilanciati, creando una sensazione di tensione e mistero che si intreccia alle tematiche esoteriche del testo.

In conclusione, il video è un'esperienza introspettiva e visiva unica nel suo genere. Attraverso l'utilizzo di simboli, contrasti e un'eccellente regia, il video riesce a rappresentare in modo efficace la dualità tra bene e male, creando un'atmosfera misteriosa e coinvolgente.