Luciano Ligabue, la possibile scaletta del concerto ad Ancona

Venerdì 3 e sabato 4 novembre Luciano Ligabue sarà in concerto al PalaPrometeo di Ancona per le nuove date del Dedicato a noi - Indoor Tour 2023. La tournée supporta l’ultimo album dell’artista pubblicato nel settembre di quest’anno.

luciano ligabue, la possibile scaletta

Tutto pronto per i nuovi concerti di uno dei grandi protagonisti delle sette note. Il 3 e 4 novembre la voce di Urlando contro il cielo salirà sul palco del PalaPrometeo per due serate all’insegna della musica e del grande divertimento. In queste settimane l’artista (FOTO) ha toccato numerose città, adesso sarà la volta del capoluogo marchigiano.

Luciano Ligabue proporrà alcuni dei suoi brani più iconici e amati dal pubblico lasciando poi spazio anche all’ultimo progetto discografico Dedicato a noi. Al momento l’artista non ha annunciato la scaletta ufficiale, questi i brani proposti allo show di Rimini lunedì 30 ottobre secondo SetList:

Così come sei

Questa è la mia vita

A che ora è la fine del mondo?

Ti sento

Piccola stella senza cielo

Eri bellissima

I “ragazzi” sono in giro

Chissà se Dio si sente solo

I duri hanno due cuori

Libera nos a malo

Riderai

Tutti vogliono viaggiare in prima

Marlon Brando è sempre lui

Lettera a G.

Quella che non sei

Il meglio deve ancora venire

La metà della mela

Happy hour

Tra palco e realtà

Certe notti

Dedicato a noi

Balliamo sul mondo

Urlando contro il cielo