Achille Lauro ha annunciato il ritorno con il singolo Stupidi ragazzi

Tra le canzoni più amate di Achille Lauro troviamo Rolls Royce, C’est la vie, Me ne frego, Domenica e Stripper

Venerdì 3 novembre l’artista alzerà il sipario sulla sua nuova era discografica. Il cantante ha svelato la copertina di Stupidi ragazzi in un post condiviso sul profilo Instagram che conta più di un milione e mezzo di follower. L’immagine vede l’artista seduto all’interno di una vasca da bagno.

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

Achille Lauro è tra gli artisti più popolari e apprezzati degli ultimi anni. Dopo l’affermazione definitiva con il brano Rolls Royce sul palco della 69esima edizione del Festival di Sanremo, il cantante ha inanellato un successo dietro l’altro, come ad esempio Me ne frego, 16 marzo, Domenica e Stripper, quest’ultimo presentato in gara sul palco dell’Eurovision Song Contest.